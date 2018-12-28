''Пошел в отказ'': звезда ''Кадетства'' оскандалился из-за тайного ребенка в России

У российского актера, звезды серила "Кадетство" Александра Головина нашлась внебрачная дочь. Так, о том, что 29-летний актер является отцом ее годовалого ребенка, заявила популярный диджей и экс-танцовщица балета "Тодес" Светлана Белогурова.

Как сообщает Super.ru, Головин отказывается признавать дочь и материально помогать ей и матери. Поэтому девушка обратилась за юридической помощью к журналистке и правозащитнице Екатерине Гордон в агентство "Гордон и сыновья".

Светлана Белогурова и Александр Головин Фото: Super.ru

Светлана Белогурова Фото: Super.ru

По словам инсайдеров, Светлана вместе с агентством готовит судебный иск на установление отцовства. Также она готова на все ДНК-тесты, ведь у нее есть масса подтверждений их отношений с Головиным: совместные фото и переписки.

Светлана с дочерью Оливией Фото: Super.ru

Светлана с дочерью Оливией Фото: Super.ru

Отметим, что Светлана и Александр познакомились в 2017 году на съемках фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы", где у них и случился роман. А в апреле 2018 года девушка родила ребенка — дочку назвали Оливия.

Светлана Белогурова и Александр Головин Фото: Super.ru

Светлана с дочерью Оливией Фото: Super.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, у солиста группы ''Иванушки International'' Олега Яковлева объявился внебрачный сын. Матерью ребенка оказалась Татьяна Яковлева, которую он называл своей племянницей. Примечательно, что даже коллеги по группе никогда не слышали о сыне, которому уже исполнилось 20 лет.