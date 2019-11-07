Поседела и состарилась: как выглядит 52-летняя Оксана Фандера, уехавшая в Россию

Популярная российская актриса из Украины Оксана Фандера 7 ноября отмечает свой день рождения.

Ей исполняется 52 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить, почему Оксана Фандера уехала из Украины, как сложилась ее жизнь и как она выглядит сейчас (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Оксана Фандера в фильме "Вечная жизнь Александра Христофорова" кадр из фильма

Оксана Фандера родилась и провела детство в Одессе. Когда девочке было 14 лет, она оказалась в Москве, поскольку ее мать вышла замуж во второй раз.

За два года до этого Оксана Фандера сыграла школьницу в эпизоде детского сериала "Приключения Электроника", снятого на Одесской киностудии.

Оксана Фандера в фильме "Приключения Электроника" кадр из фильма

После участия в первом в истории СССР конкурсе красоты "Московская красавица" Оксану Фандеру заметили - ее первыми фильмами были "Утреннее шоссе", "Корабль" и "Зима в раю".

Оксана Фандера на конкурсе красоты "Московская красавица-88" фото: 24smi.org

В 2012 году вышел на экраны фильм "Огни притона", в котором Оксана Фандера сыграла хозяйку борделя, влюбленную в сумасшедшего поэта. Съемки проходили в родной для Оксаны Одессе.

"Моя душа в этом городе... Любимая моя, дерзкая и понтовая моя Одесса. Засунь два пальца в рот и исторгни из себя всех дураков, которые со своим самоваром приехали, пришли, прилетели, чтобы тебя нагнуть. И пусть смоет их Черное море и отнесет к другим берегам. Ну хотя бы к Крыму", - сказала актриса в 2014 году во время столкновений в Одессе.

Оксана Фандера в фильме "Салют-7" кадр из фильма

Как известно, в 1990 году Оксана Фандера вышла замуж за известного режиссера Филиппа Янковского - супруги вместе почти 30 лет.

Оксана Фандера и ее муж Филипп Янковский фото: 24smi.org

У Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского двое детей. Старший Иван уже стал довольно известным актером (недавно в прокат вышел нашумевший фильм "Текст", где он сыграл в эротической сцене с Кристиной Асмус). Младшая дочь Елизавета заканчивает актерскую школу-студию при МХАТ.

Оксана Фандера с детьми фото: 24smi.org

Недавно Оксана Фандера удивила своих поклонников изменившейся внешностью - вместо привычной каштановой копны фанаты увидели седину в волосах актрисы.

Оксана Фандера поседела фото: Instagram / veriga10

Сама Оксана Фандера объяснила, что естественный цвет волос помогает ей стать самой собой. Звезда призналась, что сама подчеркнула серебристый оттенок, обратившись к стилисту. Как оказалось, она попросила мастера сделать плавный переход от седины к уже окрашенным волосам. "Свои корни так уже отросли, что стали требовать себе в компанию концы", - объяснила Оксана Фандера.

Иван Янковский, Оксана Фандера, Филипп Янковский фото: 24smi.org

Ранее OBOZREVATEL писал о запрете на въезд в Украину российской актрисе Маргарите Аброськиной, которая ездила на территорию Крыма после аннексии.

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