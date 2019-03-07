"Посадила на длинный поводок": друг Шнурова рассказал о его личной жизни после развода

Друг российского музыканта Сергея Шнурова Стас Барецкий раскрыл подробности личной жизни артиста. Так, он сообщил, что супруга певца Ольга Абрамова "держит его на длинном поводке" и не хочет рожать ему ребенка.
По словам Барецкого, новая избранница Шнурова отобрала у него банковские карточки. Об этом сообщает издание "КП".
Ольга Абрамова и Сергей Шнуров
sm-news.ru
"Сергей нашел отдушину в своей, надеюсь, последней жене. Она без заоблачных запросов. Живет в тени звездного мужа и создает ему уют, радует. А то ему же доставались все дамы с выкрутасами. То Акиньшина с тотальной ревностью, то Матильда со своими хотелками. А эта Ольга просто посадила его на длинный поводок и держит в поле зрения. Она у него — как Маргарита для Мастера", — говорит Барецкий.
Ольга Абрамова и Сергей Шнуров
moscow-baku.ru
Кроме того, по словам Барецкого, Абрамова очень экономна и не тратит деньги зря.
"Жена его контролирует, чтобы он меру знал. Кстати, она у него его банковские карточки себе забрала и сама ведет траты. Но не бросает деньги на ветер. Я не видел, чтобы она хвалилась тряпками. Она экономная хозяйка. И Сергей при ней стал паинькой", — отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой. Супруги прожили вместе более 11 лет. Через некоторое время артиста начали замечать с 27-летней Ольгой Абрамовой, а спустя два месяца после развода стало известно о том, что Шнуров и Абрамова поженились.
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