"Порвала ремень": Потап рассказал о неприятном инциденте со стриптизершей

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним в стриптиз-клубе.
Так, он отметил, что во время гастролей посещал подобные заведения. Об этом сообщает "ТСН".
Кадр из клипа "CHINA"
Потап рассказал, что когда гастролировал в составе группы "Потап и Настя Каменских", приезжал в разные американские города и посещал рестораны и бары. В некоторых из них девушки танцевали стриптиз.
Кадр из клипа "CHINA"
В Киеве же с Потапом произошла пикантная ситуация.
"Стриптизерша так сильно тянула меня из зала на сцену, что в итоге порвала мне ремень", – признался продюсер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого молодожены отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
После этого Каменских заподозрили в беременности, хотя она призналась, что откормилась во время медового месяца.
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