"Порвала ремень": Потап рассказал о неприятном инциденте со стриптизершей

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним в стриптиз-клубе.

Так, он отметил, что во время гастролей посещал подобные заведения. Об этом сообщает "ТСН".

Кадр из клипа "CHINA"

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Потап рассказал, что когда гастролировал в составе группы "Потап и Настя Каменских", приезжал в разные американские города и посещал рестораны и бары. В некоторых из них девушки танцевали стриптиз.

Кадр из клипа "CHINA"

В Киеве же с Потапом произошла пикантная ситуация.

"Стриптизерша так сильно тянула меня из зала на сцену, что в итоге порвала мне ремень", – признался продюсер.

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