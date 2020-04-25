"Порождение советской власти!" Какими маразмами об Украине опозорился 74-летний Жириновский
Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский 25 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 74 года.
Вряд ли в России найдется политик, который славится более категоричными и агрессивными пропагандистскими заявлениями об Украине. Самые неадекватные из них вспоминал OBOZREVATEL.
Жириновский и его угрозы уничтожить Украину
Так, в частности, в августе 2019 года Жириновский пригрозил лично приехать в Киев для его взятия. Более того, депутат нелегитимной Госдумы поделился мечтаниями, что прямо на вокзале его будут встречать пионеры с цветами.
"Ковровые дорожки, цветы, пионеры. Слава освободителям Украины! Украину вообще не будем употреблять – слава освободителям "Новороссии"! И "Новороссию" не будем – слава освободителям Киева! Какой раз Киев будет освобожден уже? В 1943 7 ноября? И вот мы 7 ноября!" – заявил скандальный российский депутат.
А в самом ноябре 2019-го Жириновский публично пригрозил уничтожить Украину, которая, по его словам, "заражает" США. "Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933 года, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку", – написал он в Twitter.
По словам Жириновского, Россия якобы не собирается это терпеть. "Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", – заявил он.
Однажды Жириновский даже похвастался видео, на котором он разрезает торт в виде карты Украины, который ему подарили на прошлый день рождения скандальные кремлевские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов.
Жириновский об Украине: "порождение советской власти"
В июле 2019 года одиозный Жириновский едва не сорвал эфир кремлевским пропагандистам из-за очередного приступа антиукраинского маразма.
"Украина – ее не было никогда! Ее создали большевики! Дайте мне документ XVIII века, где будет написано "украинское государство с кем-то заключило договор". Дайте мне документ ХІХ века! Нет ни одного документа! Никто никогда не заключал никаких соглашений с Украиной! Это порождение советской власти! Все говорили по-русски и были русскими! Мы вас сделали! 80% русских заставили записать себя в паспортах "украинец"! Из Украины вы все упрямые, тупые и больные! Они полурусские, полуукраинцы. Полугосударство, полутерритория!" – истерично закричал Жириновский, оскорбляя оппонентов.
После того, как ему возразили, что украинцы говорили на родном языке начиная с Х века, депутат нелегитимной Госдумы и вовсе перешел на угрозы о расправе: "Для вас всех камеры готовы! Все предстанете перед судом! Я вам даю товарищеский совет – аккуратнее будьте! Впереди – полицейский режим в масштабах всей Европы. Демократия закончилась, демократии в Европе больше не будет!"
Также Жириновский как-то в духе кремлевской пропаганды заявил, что этнические территории Украины якобы ограничиваются только Киевом и Житомиром.
"Украину сделали Сталин, Хрущев и Ленин. У нее была только небольшая часть – Житомир да Киев. Все! А все остальное мы им дали, подарили! И русских заставили быть украинцами", – сказал Жириновский, которого часто называют невменяемым за его высказывания.
Мечты Жириновского об Украине
В июне 2019 года лидер ЛДПР заявил, что Украина станет государством, только когда войдет в состав России.
"Чтобы быть государством, это нужно быть или немцами (вас пускай Берлин принимает), или австрийцами, или согласиться вернуться в Россию, если вас возьмет очередной глава российского государства", – сказал Жириновский в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Он также без стеснения назвал армию Украины, которая уже шестой год оказывает эффективное противостояние российским оккупантам, "партизанским отрядом".
"Партизанский отряд не является армией. Вот в рамках государств, которые есть в Европе, – Украина партизанский отряд. Они могут, есть оружие, солдаты, что-то могут делать. Но они – не армия. Это не немецкая армия, не русская, не французская. И этот комплекс их, что они недогосударство. Им это противно. Я их понимаю!", – разразился он очередным украинофобским заявлением.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик и шоумен Максим Галкин жестко высмеял президента России Владимира Путина и одиозного политика Владимира Жириновского. В своем выступлении в Новосибирске он назвал Жириновского "графом Дракулой".