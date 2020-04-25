"Порождение советской власти!" Какими маразмами об Украине опозорился 74-летний Жириновский

Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский 25 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 74 года.

Вряд ли в России найдется политик, который славится более категоричными и агрессивными пропагандистскими заявлениями об Украине. Самые неадекватные из них вспоминал OBOZREVATEL.

Владимир Жириновский duma.gov.ru

Жириновский и его угрозы уничтожить Украину

Так, в частности, в августе 2019 года Жириновский пригрозил лично приехать в Киев для его взятия. Более того, депутат нелегитимной Госдумы поделился мечтаниями, что прямо на вокзале его будут встречать пионеры с цветами.

"Ковровые дорожки, цветы, пионеры. Слава освободителям Украины! Украину вообще не будем употреблять – слава освободителям "Новороссии"! И "Новороссию" не будем – слава освободителям Киева! Какой раз Киев будет освобожден уже? В 1943 7 ноября? И вот мы 7 ноября!" – заявил скандальный российский депутат.

Владимир Жириновский "Новые Известия"

А в самом ноябре 2019-го Жириновский публично пригрозил уничтожить Украину, которая, по его словам, "заражает" США. "Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933 года, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку", – написал он в Twitter.

По словам Жириновского, Россия якобы не собирается это терпеть. "Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", – заявил он.

Однажды Жириновский даже похвастался видео, на котором он разрезает торт в виде карты Украины, который ему подарили на прошлый день рождения скандальные кремлевские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Владимир Жириновский Сайт ЛДПР

Жириновский об Украине: "порождение советской власти"

В июле 2019 года одиозный Жириновский едва не сорвал эфир кремлевским пропагандистам из-за очередного приступа антиукраинского маразма.

"Украина – ее не было никогда! Ее создали большевики! Дайте мне документ XVIII века, где будет написано "украинское государство с кем-то заключило договор". Дайте мне документ ХІХ века! Нет ни одного документа! Никто никогда не заключал никаких соглашений с Украиной! Это порождение советской власти! Все говорили по-русски и были русскими! Мы вас сделали! 80% русских заставили записать себя в паспортах "украинец"! Из Украины вы все упрямые, тупые и больные! Они полурусские, полуукраинцы. Полугосударство, полутерритория!" – истерично закричал Жириновский, оскорбляя оппонентов.

Владимир Жириновский "Радио Свобода"

После того, как ему возразили, что украинцы говорили на родном языке начиная с Х века, депутат нелегитимной Госдумы и вовсе перешел на угрозы о расправе: "Для вас всех камеры готовы! Все предстанете перед судом! Я вам даю товарищеский совет – аккуратнее будьте! Впереди – полицейский режим в масштабах всей Европы. Демократия закончилась, демократии в Европе больше не будет!"

Также Жириновский как-то в духе кремлевской пропаганды заявил, что этнические территории Украины якобы ограничиваются только Киевом и Житомиром.

"Украину сделали Сталин, Хрущев и Ленин. У нее была только небольшая часть – Житомир да Киев. Все! А все остальное мы им дали, подарили! И русских заставили быть украинцами", – сказал Жириновский, которого часто называют невменяемым за его высказывания.

Мечты Жириновского об Украине

В июне 2019 года лидер ЛДПР заявил, что Украина станет государством, только когда войдет в состав России.

"Чтобы быть государством, это нужно быть или немцами (вас пускай Берлин принимает), или австрийцами, или согласиться вернуться в Россию, если вас возьмет очередной глава российского государства", – сказал Жириновский в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Жириновский режет торт в виде карты Украины Скриншот видео

Он также без стеснения назвал армию Украины, которая уже шестой год оказывает эффективное противостояние российским оккупантам, "партизанским отрядом".

"Партизанский отряд не является армией. Вот в рамках государств, которые есть в Европе, – Украина партизанский отряд. Они могут, есть оружие, солдаты, что-то могут делать. Но они – не армия. Это не немецкая армия, не русская, не французская. И этот комплекс их, что они недогосударство. Им это противно. Я их понимаю!", – разразился он очередным украинофобским заявлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик и шоумен Максим Галкин жестко высмеял президента России Владимира Путина и одиозного политика Владимира Жириновского. В своем выступлении в Новосибирске он назвал Жириновского "графом Дракулой".

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