Порошенко и Мальдивы: Зеленского тонко подкололи пророческим видео из "Квартала 95"

В сети нашли видео выступления бывшего комика и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на шоу "Вечерний квартал". Во время миниатюры он пародировал Петра Порошенко, который провел отпуск на Мальдивских островах.

Украинцы начали шутить над действующим президентом, поскольку он новогодние и рождественские праздники решил провести в 5-звездочном отеле на берегу Омана. Видео разместили на официальном Youtube-канале студии "Квартал 95".

"Политическая примета: чтобы не краснеть перед народом, нужно как следует загореть" – провидчески было сказано в номере 95 квартала, в котором Владимир Зеленский сыграл роль президента Украины, тайно вылетевшего во время войны на зимний отдых на курорт Индийского океана. Как выяснилось, Зеленский сыграл в президентском статусе самого себя. Интересно, какой теперь будет загар у него самого после обмана... Ой, простите, Омана", – написал на своей странице в Facebook Юрий Бутусов.

"Это была тренировка", "Вова был рожден, чтобы телешоу сделать былью", "А перед кем ему краснеть? Он же на один срок шел. Все, что могло заставить его краснеть, уже позади. А впереди только вольному воля", "Если очень загореть, можно больше не краснеть", – комментируют видео в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы возмущены дорогим отдыхом своего президента во время войны в Украине.

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