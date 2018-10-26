''Порой рвало на части...'' Трогательный стих о ценности жизни произвел фурор в сети

Поетеса Екатерина Бабенко опубликовала в сети трогательный и мотивирующий стих на тему ценности жизни, чем вызвала фурор среди пользователей.

Девушка рассказала в стихотворной форме о том, насколько важно ни при каких обстоятельствах не сдаваться и не опускать руки. Лирик-видео со стихом опубликован в Facebook-сообществе "Понимаем жизнь глубже" (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Пост вызвал ажиотаж в сети: на своих страницах публикацией поделились почти 34 тысячи пользователей, более 17 тысяч также поставили лайки под видео.

Скриншот из видео

Далее приводим полный текст стихотворения:

А ты живи, что значит ты устала?

Давай вперёд и всем ветрам назло,

Но жизнь не надо начинать сначала,

Все чем жила, все до конца твое...

Трясло порой, порой рвало на части,

Сама пыталась раны зашивать,

Сама с собой играть пыталась в прятки,

Но от себя увы не убежать...

Да, каждый шрам-напоминание о битве,

Рубцов в душе совсем не сосчитать,

Но твое прошлое теперь путеводитель,

Твоя история смогла тебя создать...

Ты все пройдешь, не вздумай сомневаться,

Ты все сумеешь, только верь в себя,

Не позволяй под грузом прошлого сломаться,

Чтоб ни случилось, жизнь у нас одна...

Припудри шрамики, надень свою улыбку

Ты здесь, сейчас, сегодня и живи!

Прими судьбу, а прошлой жизни книжку

Ты не выбрасывай, закрой, но сохрани...

В комментариях к стихотворению подписчики сообщества отметили, что поетеса подобрала правильные слова и в красивой, доступной форме рассказала о том, насколько важно принимать свою судьбу и с достоинством воспринимать все невзгоды и проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский поэт Орлуша посвятил стих поддержки украинскому режиссеру, узнику Кремля Олегу Сенцову.