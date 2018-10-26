''Порой рвало на части...'' Трогательный стих о ценности жизни произвел фурор в сети

Поетеса Екатерина Бабенко опубликовала в сети трогательный и мотивирующий стих на тему ценности жизни, чем вызвала фурор среди пользователей.
Девушка рассказала в стихотворной форме о том, насколько важно ни при каких обстоятельствах не сдаваться и не опускать руки. Лирик-видео со стихом опубликован в Facebook-сообществе "Понимаем жизнь глубже" (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).
Пост вызвал ажиотаж в сети: на своих страницах публикацией поделились почти 34 тысячи пользователей, более 17 тысяч также поставили лайки под видео.
Скриншот из видео
Далее приводим полный текст стихотворения:
А ты живи, что значит ты устала?
Давай вперёд и всем ветрам назло,
Но жизнь не надо начинать сначала,
Все чем жила, все до конца твое...
Трясло порой, порой рвало на части,
Сама пыталась раны зашивать,
Сама с собой играть пыталась в прятки,
Но от себя увы не убежать...
Да, каждый шрам-напоминание о битве,
Рубцов в душе совсем не сосчитать,
Но твое прошлое теперь путеводитель,
Твоя история смогла тебя создать...
Ты все пройдешь, не вздумай сомневаться,
Ты все сумеешь, только верь в себя,
Не позволяй под грузом прошлого сломаться,
Чтоб ни случилось, жизнь у нас одна...
Припудри шрамики, надень свою улыбку
Ты здесь, сейчас, сегодня и живи!
Прими судьбу, а прошлой жизни книжку
Ты не выбрасывай, закрой, но сохрани...
В комментариях к стихотворению подписчики сообщества отметили, что поетеса подобрала правильные слова и в красивой, доступной форме рассказала о том, насколько важно принимать свою судьбу и с достоинством воспринимать все невзгоды и проблемы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский поэт Орлуша посвятил стих поддержки украинскому режиссеру, узнику Кремля Олегу Сенцову.