Порнозвезду Рона Джереми обвинили в изнасиловании: ему грозит 90 лет тюрьмы

67-летнего порноактера Рона Джереми обвинили в изнасиловании трех женщин и сексуальном насилии над четвертой в инцидентах, произошедших с 2014 по 2019 год.

Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на заявление окружной прокуратуры Лос-Анджелеса. По словам инсайдеров, в мае 2014 года порноактер якобы изнасиловал 25-летнюю женщину в доме в Западном Голливуде. В 2017 году актер, предположительно, изнасиловал двух женщин 33 и 46 лет в местном баре, где также мог произойти четвертый инцидент с 30-летней женщиной.

Рон Джереми (источник – abc.net.au)

Отмечается: 23 июня Джереми впервые явился в Верховный суд Лос-Анджелеса. Его поместили под стражу и в четверг он будет официально привлечен к ответственности.

Рон Джереми в Верховном суде Лос-Анджелеса (источник –offnews.bg)

К слову, если Джереми будет осужден по всем пунктам обвинения, ему грозит максимальное возможное наказание в виде тюремного заключения сроком на 90 лет.

Рон Джереми в молодости (источник – liveinternet.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американского актера Энсела Эльгорта обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.