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30 марта • обновлено в 16:24
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Порнозвезда из РФ рассказала о беременности

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35-летняя российская порноактриса Елена Беркова станет мамой во второй раз. У нее уже есть один ребенок, а сейчас артистка готовится выйти замуж за бизнесмена Александра.

Пиар-директор артистки Максим Клименко подтвердил изданию "СтарХит" эту информацию отметив, что Беркова проделала тестирование несколько раз.

Порнозвезда из РФ рассказала о беременности
"Но в этом деле бывает всякое. Ложная беременность, например. Поэтому более точная информация на УЗИ", — подчеркнул Клименко.

Он добавил, что жених звезды уехал в другую страну.

"Александр уехал в Индию на ПМЖ, вот и все что могу сказать пока по этому поводу", — сказал пиар-директор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году еще до выборов президента России Беркова заявляла, что собиралась баллотироваться на пост главы государства. Позже она сверкнула обнаженной грудью в эфире российского федерального телеканала.

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Автор
Мария Дидык
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