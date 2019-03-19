Порномодель из России потеряла сознание во время съемок: фото красотки

Российская порноактриса Виктория Сверчкова потеряла сознание в ходе съемок очередного фильма в американском штате Иллинойс.

Об этом сообщил портал "Вкурсе.ру". В самый разгар сексуальной оргии девушка отключилась, ее срочно отвезли в больницу.

"Виктория держала жесткую диету и не выдержала такую нагрузку во время съемок", — рассказал ее продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года в США была найдена мертвой 20-летняя порнозвезда Оливия Нова. А в декабре 2017 года там же таинственно скончалась известная порнозвезда.

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