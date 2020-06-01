Порноактриса рассказала, как зарабатывает во время карантина

Порноактриса Мейтленд Уорд рассказала о том, как во время карантина ей удалось увеличить свой доход. Ранее девушка снималась в детском сериале Boy Meets World, потом перешла в порно.

Девушка начала продавать свои откровенные фото и видео в сервисе OnlyFans и на ее аккаунт подписались более 15 тысяч человек. Об этом она рассказала в интервью изданию The Ringer.

Подписчики платят актрисе по 7,99 доллара в месяц, а ее заработок составляет 120 тысяч долларов в месяц. Также девушка проводит приватные беседы и особые трансляции.В одной из них звезда голой готовила печенье.

За период карантина количество подписчиков на ее странице значительно увеличилось. Девушка обещает продать свои откровенные ролики, а деньги передать организациям, помогающим в борьбе с коронавирусом.

Как ране писал OBOZREVATEL, порноактриса Виена Роуз из США рассказала, что сейчас индустрия фильмов для взрослых переполнена, поэтому заработки падают.

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