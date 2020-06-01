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1 июня • обновлено в 15:53
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Порноактриса рассказала, как зарабатывает во время карантина

8.7т
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Порноактриса Мейтленд Уорд рассказала о том, как во время карантина ей удалось увеличить свой доход. Ранее девушка снималась в детском сериале Boy Meets World, потом перешла в порно.

Девушка начала продавать свои откровенные фото и видео в сервисе OnlyFans и на ее аккаунт подписались более 15 тысяч человек. Об этом она рассказала в интервью изданию The Ringer.

Порноактриса рассказала, как зарабатывает во время карантина

Подписчики платят актрисе по 7,99 доллара в месяц, а ее заработок составляет 120 тысяч долларов в месяц. Также девушка проводит приватные беседы и особые трансляции.В одной из них звезда голой готовила печенье.

Порноактриса рассказала, как зарабатывает во время карантина

За период карантина количество подписчиков на ее странице значительно увеличилось. Девушка обещает продать свои откровенные ролики, а деньги передать организациям, помогающим в борьбе с коронавирусом.

Порноактриса рассказала, как зарабатывает во время карантина

Как ране писал OBOZREVATEL, порноактриса Виена Роуз из США рассказала, что сейчас индустрия фильмов для взрослых переполнена, поэтому заработки падают.

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Автор
Мария Дидык
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