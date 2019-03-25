"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала очередное откровенное фото. На нем она позирует обнаженной, прикрыв грудь полотенцем белого цвета.

Так, пользователи сети отметили, что артистка похожа на порноактрису, а этот снимок слишком вульгарный. Некоторым поклонникам Лободы фото, которое она разместила на своей странице в Instagram, понравилось.

instagram.com/lobodaofficial

"Откровенное фото", "Вы идеальны, но надо стать скромнее", "Шикарна", "Красавица", Скоро на унитазе будут свои фото выставлять", "Порноактриса?", "Не пойму, почему не голой?", "Зачем надо было делать пластику носа? Вы с ней все одинаковые. Лобода уже не та!", "Первое фото, где на трансвестита не похожа", - пишут в комментариях к снимку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Светлана Лобода опубликовала в Instagram личное фото из ванной комнаты, которым вызвала споры среди своих подписчиков.

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