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/Люди

"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото

3.2тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала очередное откровенное фото. На нем она позирует обнаженной, прикрыв грудь полотенцем белого цвета.

Так, пользователи сети отметили, что артистка похожа на порноактрису, а этот снимок слишком вульгарный. Некоторым поклонникам Лободы фото, которое она разместила на своей странице в Instagram, понравилось.

"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото

instagram.com/lobodaofficial

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Откровенное фото", "Вы идеальны, но надо стать скромнее", "Шикарна", "Красавица", Скоро на унитазе будут свои фото выставлять", "Порноактриса?", "Не пойму, почему не голой?", "Зачем надо было делать пластику носа? Вы с ней все одинаковые. Лобода уже не та!", "Первое фото, где на трансвестита не похожа", - пишут в комментариях к снимку.

"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото
"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото
"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото
"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото
"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото
"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото
"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото
"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото
"Порноактриса?" Лобода удивила фанатов откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Светлана Лобода опубликовала в Instagram личное фото из ванной комнаты, которым вызвала споры среди своих подписчиков.

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заПППукин вовка
заПППукин вовка
вы с этой порно актрисы снимите ботокс, селикон и т.д и увидите маленького мука!!!!!
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