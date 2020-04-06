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6 апреля • обновлено в 13:44
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Порноактер из Украины Павел Петель погиб в ДТП: мужчина оставил сотни смелых фото

1.4т
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Скандальный блогер, шоумен и порноактер Павел Петель из Украины разбился в ДТП в Подмосковье.

Так, автомобиль Mercedes, где мужчина сидел на переднем пассажирском сидении, врезался в грузовик. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать, кем был Петель и посмотреть серию его самых откровенных и смелых фото (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Павел Петель

Павел Петель

Фото: vk/id396763217

Павел Петель родился в Днепропетровске, а после переехал в Москву. Мужчина прославился своими эпатажными выходками и появлениями на публике в женской одежде, парике и с ярким макияжем.

Павел Петель

Павел Петель

Фото: vk/id396763217

Павел Петель

Павел Петель

Фото: vk/id396763217

Павел Петель

Павел Петель

Фото: vk/club51780222

На ТВ он засветился в шоу "Давай поженимся". Также Петель развивал несколько авторских каналов на YouTube. Так, в эфире одного из них он представал перед подписчиками в образе экстравагантной "богатой женщины", иногда бывал в обычном облике: рассказывал о жизни, читал стихи. В последнее время блогер несколько отошел от эпатажа.

Павел Петель – справа. Кадр шоу "Давай поженимся"

Павел Петель – справа. Кадр шоу "Давай поженимся"

Скриншот с видео

Павел Петель

Павел Петель

Фото: instagram/petelhouse

Павел Петель

Павел Петель

Фото: instagram/petelhouse

Павел Петель

Павел Петель

Фото: instagram/petelhouse

Павел Петель активно вел Instagram и Vkontakte, где опубликовал сотни смелых и откровенных снимков. OBOZREVATEL собрал самые яркие фото (18+)

Павел Петель

Павел Петель

Фото: vk/id396763217

Павел Петель

Павел Петель

Фото: vk/club51780222

Павел Петель

Павел Петель

Фото: vk/club51780222

Павел Петель

Павел Петель

Фото: vk/club51780222

Павел Петель

Павел Петель

Фото: vk/id396763217

Как сообщал OBOZREVATEL, в России трагически погиб известный видеоблогер.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
шоу шоу-бизнес
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