''Порно для школьников?'' Известный украинский сериал оскандалился с книгой для детей

Пользователи Facebook обрушились с критикой на детскую книгу "Щоденник Лоли", написанную по мотивам сюжета популярного украинского сериала "Школа". Проект транслирует канал "1+1".

Мать третьеклассницы Анна Полякова опубликовала в соцсети гневный пост, в котором назвала книгу, подаренную ее дочери, "примитивным порно" без соответствующей возрастной маркировки. К своему посту женщина добавила фотографии страниц книги, на которых героиня якобы в дневнике довольно откровенно рассказывает о своем первом сексуальном опыте.

"У меня шок. Об этом дебильном сериале "Школа" я уже писала — там мрак: школьники спят друг с другом, учителя тоже, директор школы спит с женатым отцом своего ученика, и не только с ним, потому что по итогом даже не знает от кого беременна... и все в таком ключе. Но посмотрите на эту книгу!" — написала она.

"Почитайте, что эти неадекватные авторы пишут детям. Авторский состав — все женщины! На книжке нет маркировки. Скажите, пожалуйста, для кого эта книга может быть? Меня просто разрывает от гнева, как можно такой ​​тупой, дешевый, примитивный бред, просто-таки "порнуху", написать и продавать? За 250 грн, между прочим. За что? Это что, какое-то иллюстрированное издание? Перевод с другого языка? Вся книга — сплошное низкопробное, тупое и пошлое чтиво", — добавила женщина.

Дискуссия вокруг книги возникла и под новостью об автограф-сессии, на которой присутствовала автор текста Ольга Куприян и актриса, сыгравшая главную героиню "Дневника" в сериале.

"Однозначный плюс — читают даже те, кто обычно не читает. Здесь очевидно: им интересно узнать, чем живет любимая героиня. И здесь хорошо, что она такая неоднозначная: ее есть за что любить, но и есть за что ненавидеть. Она очень разная и о ее мотивы интересно рассуждать", — прокомментировала мероприятие Куприян.

В комментариях пользователи сети разошлись в мнениях насчет текста и его соответствия возрасту целевой аудитории.

"Чтоб вы понимали, что именно автор считает "книгой для 9-летних'', — написала одна из участниц дискуссии, приложив к своему комментарию фотографию страницы, на которой описывается секс-сцена.

В частности, спор завязался между вышеупомянутой мамой и автором книги. Куприян продолжила настаивать на том, что книга раскрывает для детей тематику секса, важности партнера в нем и необходимости использования контрацепции.

Позже к дискуссии подключилось и издательство книги "Книголав". Там пообещали решить вопрос возрастной маркировки выпускаемых книг.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в сети активно обсуждают украинский сериал "Школа", который рассказывает о насущных проблемах украинский школьников. В сериале затронули тему буллинга, славы в соцсетях и даже суицида. Читайте по ссылке, что о сериале думают реальные украинские школьники.

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