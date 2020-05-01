Pornhub выпустил "самое чистое порно" с популярными моделями: в чем особенность

Интернет-ресурс для взрослых Pornhub запустил кампанию "Самое чистое порно", в рамках которой будет выпускать SFW- и NSWF-ролики с популярными моделями.

Как сообщает Xbiz, в пикантных видео девушки будут рассказывать, как правильно соблюдать чистоту и безопасность во время пандемии.

xbiz.com

"Из-за пандемии коронавирусной инфекции всем нам пришлось научиться чему-то новому, например, правильно мыть руки или соблюдать дистанцию с другими людьми. А как обстоят дела с сексом?", – говорится в сообщении.

Так, на одном из видео модель показывает, как правильно мыть руки.

"Наша главная цель — поделиться простыми советами для вашей безопасности, а также творческими идеями о самом безопасном сексе. Пусть Covid-19 возвел между нами барьеры – мы все равно можем получать наслаждение вместе", – говорится в подписи к видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярная порноактриса Райли Рид поделилась с поклонниками видео, в котором сообщила о проблемах в личной жизни, повсеместном осуждении и о плохих отношениях с семьей из-за съемок в "фильмах для взрослых".

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