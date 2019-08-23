Поражает нервную систему: назван "убийца" Аллы Вербер

Бизнес-леди, легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла 6 августа из-за смертельной бактерии, проникшей в организм.
По данным издания "Телепрограмма", это послужило причиной анафилактического шока, который спровоцировал, по официальной версии, отказ органов и обширный инфаркт.
По словам медиков, "убийцей" стал мутировавший штамп менингококка, названный W135. Бактерия проникает в бронхи, но сначала никак не проявляется. Когда W135 активизируется, это приводит к бактериальному менингиту, в частности, поражается центральная нервная система.
Алла Вербер умерла из-за бактерии W135
instagram.com/verberalla
Врачи также утверждают, что в зоне риска оказались все, кто контактировал с Вербер в последние дни.
Алла Вербер
Фото: instagram/verberalla
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вербер умерла 6 августа. Ее госпитализировали в больницу в Форте (Италия) 5 августа, а на следующий день она скончалась.
Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак выяснила подробности о смерти фэшн-директора ЦУМа. Родственники Вербер сообщили журналистке о том, как бизнес-леди провела последний год. Так, Собчак написала, что женщину отвезли в больницу с диагнозом "сепсис", заражение крови.
Появилась версия, что Вербер, которая умерла в Италии, пять лет боролась с раком, но выздоровела.
Врач-онкогематолог Раиса Качанова сделала предположение, что бизнес-леди могла умереть из-за жары в Европе и непривычных физических нагрузок.
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