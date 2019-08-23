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Поражает нервную систему: назван "убийца" Аллы Вербер

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Бизнес-леди, легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла 6 августа из-за смертельной бактерии, проникшей в организм.

По данным издания "Телепрограмма", это послужило причиной анафилактического шока, который спровоцировал, по официальной версии, отказ органов и обширный инфаркт.

По словам медиков, "убийцей" стал мутировавший штамп менингококка, названный W135. Бактерия проникает в бронхи, но сначала никак не проявляется. Когда W135 активизируется, это приводит к бактериальному менингиту, в частности, поражается центральная нервная система.

Алла Вербер умерла из-за бактерии W135

Алла Вербер умерла из-за бактерии W135

instagram.com/verberalla

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Врачи также утверждают, что в зоне риска оказались все, кто контактировал с Вербер в последние дни.

Алла Вербер

Алла Вербер

Фото: instagram/verberalla

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Персона
Алла Вербер
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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