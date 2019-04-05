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"Пора в стриптиз": полуголая Глюкоза разозлила сеть вульгарным фото

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Певица Наталья Ионова (Глюкоза) разозлила поклонников откровенным сценическим нарядом.

Она опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в боди и чулках с блестками, из-за чего у некоторых создалось впечатление, что она переквалифицировалась из певицы.

"Сегодня ночью будет жарко", – подписала Ионова под фотографией, вызвав гнев пользователей.

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Tonight's gonna be HOT! 🔥 @zharatv

Допис, поширений ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

"Пора в стриптиз", "На концерте Beyoncé , почти тот же наряд и декорации! Copy/paste", "Это где? Место работы? В стриптизбаре", "В Амстердаме подрабатываете", "Ужас, как ты вырядилась", "Для вас это вульгарно", "У вас муж п*дор? Иначе, я не понимаю, как такое он вам позволяет", – возмутились пользователи.

"Пора в стриптиз": полуголая Глюкоза разозлила сеть вульгарным фото
"Пора в стриптиз": полуголая Глюкоза разозлила сеть вульгарным фото
"Пора в стриптиз": полуголая Глюкоза разозлила сеть вульгарным фото
"Пора в стриптиз": полуголая Глюкоза разозлила сеть вульгарным фото
"Пора в стриптиз": полуголая Глюкоза разозлила сеть вульгарным фото
"Пора в стриптиз": полуголая Глюкоза разозлила сеть вульгарным фото

Наталья Ионова

Наталья Ионова

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Глюкоза вызвала аналогичную реакцию публичным поцелуем с женщиной.

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Персона
Наташа Ионова (Глюк’оZа)
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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