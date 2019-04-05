"Пора в стриптиз": полуголая Глюкоза разозлила сеть вульгарным фото

Певица Наталья Ионова (Глюкоза) разозлила поклонников откровенным сценическим нарядом.

Она опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в боди и чулках с блестками, из-за чего у некоторых создалось впечатление, что она переквалифицировалась из певицы.

"Сегодня ночью будет жарко", – подписала Ионова под фотографией, вызвав гнев пользователей.

"Пора в стриптиз", "На концерте Beyoncé , почти тот же наряд и декорации! Copy/paste", "Это где? Место работы? В стриптизбаре", "В Амстердаме подрабатываете", "Ужас, как ты вырядилась", "Для вас это вульгарно", "У вас муж п*дор? Иначе, я не понимаю, как такое он вам позволяет", – возмутились пользователи.

Наталья Ионова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Глюкоза вызвала аналогичную реакцию публичным поцелуем с женщиной.

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