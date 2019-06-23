"Пора уже деток": Потап и Каменских растрогали нежностями в сети

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потап), порадовала сеть новой совместной фотографией с мужем.

Певица опубликовала снимок в Instagram и написала под ним: "Я еду к тебе, мое солнышко", на что ей ответил Потап: "Я жду тебя мой лягушоночек".

скрин Instagram Каменских

скрин Instagram Каменских

Пользователей умилила романтика и нежные отношения пары, а спустя несколько часов Потап опубликовал новый семейный снимок пары уже дома в Киеве.

На фото Настя держит питомца пары, но поклонники звездной семьи утверждают, что им уже пора продвигаться в этом вопросе и заводить ребенка.

"Настя, пора уже деток на руках держать, "Ребеночка вам пора нянчить", - пишут в сети. Однако другие утверждают, что пара еще не насладилась вдоволь семейной жизнью и сама решит, когда они должны заняться пополнением.

скрин Instagram Потапа

скрин Instagram Потапа

Как сообщал OBOZREVATEL:

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