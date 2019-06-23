"Пора уже деток": Потап и Каменских растрогали нежностями в сети

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потап), порадовала сеть новой совместной фотографией с мужем.
Певица опубликовала снимок в Instagram и написала под ним: "Я еду к тебе, мое солнышко", на что ей ответил Потап: "Я жду тебя мой лягушоночек".
скрин Instagram Каменских
скрин Instagram Каменских
Пользователей умилила романтика и нежные отношения пары, а спустя несколько часов Потап опубликовал новый семейный снимок пары уже дома в Киеве.
На фото Настя держит питомца пары, но поклонники звездной семьи утверждают, что им уже пора продвигаться в этом вопросе и заводить ребенка.
"Настя, пора уже деток на руках держать, "Ребеночка вам пора нянчить", - пишут в сети. Однако другие утверждают, что пара еще не насладилась вдоволь семейной жизнью и сама решит, когда они должны заняться пополнением.
скрин Instagram Потапа
скрин Instagram Потапа
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
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