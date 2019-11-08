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8 ноября • обновлено в 14:13
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"Пора производителям латекса платить!" MARUV взбудоражила сеть новым клипом

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Эпатажная украинская певица MARUV после скандала, который разгорелся из-за полученной ею награды "Лучшая российская исполнительница" от телеканала MTV, презентовала клип на новую песню To Be Mine.

Запись выложена на Youtube-канале исполнительницы.

"Пора производителям латекса платить!" MARUV взбудоражила сеть новым клипом

Скриншот из видео

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Клип снимался на киевской Троещине. Композиция войдет в новый альбом исполнительницы Hellcat Story, релиз которого запланирован на 29 ноября.

"Это невероятно!", "Все на один мотив. Не интересно", "Музыка зашла, а клип пошловат", "Американская история ужасов с украинским колоритом", "Это лучшее, что я видел за последнее время", "Производителям латекса пора платить Maruv", - пишут в сети.

"Пора производителям латекса платить!" MARUV взбудоражила сеть новым клипом
"Пора производителям латекса платить!" MARUV взбудоражила сеть новым клипом
"Пора производителям латекса платить!" MARUV взбудоражила сеть новым клипом
"Пора производителям латекса платить!" MARUV взбудоражила сеть новым клипом

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) получила награду престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards как "лучшая российская исполнительница".

  • Сеть взбесило то, что украинскую певицу назвали россиянкой.

  • Дабы успокоить разъяренных пользователей, директор артистки Кирилл Фельдман сделал официальное заявление, сообщив, что MARUV не имеет никакого отношения к России.

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Персона
MARUV
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