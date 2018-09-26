''Пора на пенсию'': в сети раскритиковали оголившую ноги Волочкову

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новыми фото, нарвавшись на критику из-за неудачного образа.

Снимки с огромными букетами цветов артистка обнародовала на своей странице в Instagram. "Сегодня прямо день белых роз! Офис благоухает!" - написала она.

Подписчики не оценили лук Волочковой, отметив, что она одета "в стиле секретарши из 90-х". Отметим, наибольшее количество негативных отзывов написано об обуви звезды.

instagram.com/volochkova_art

instagram.com/volochkova_art

"Как хватило мозгов в такое стремное ведро цветы поставить? Безвкусица во всем, даже в мелочах", "Ужасная фигура", "Костыли вытянула", "У меня такие босоножки были в школе, в конце 90-х", "Тумбочки и столы все по колено, а башка под потолок", "Вы перестали за собой следить", "А это что, новая мода такая, в расстегнутых босоножках по офису ходить?" "Одежда вам ни по возрасту, ни по статусу не подходит", "Какая страшно-копытная, грубая обувь", "Юрьевна, да сними ты эти подковы с копыт", "Нужен стилист и срочно", "Пора на пенсию", - комментируют пост Волочковой в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Волочкова "прославилась" в сети любовью к шпагату, в этой позе балерина сделала множество снимков.

Недавно она разозлила фанатов шпагатом на тренажере. "Опять раскорячилась", - написали в сети.