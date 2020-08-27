Попурри ко Дню Независимости попало в очередной скандал из-за неправильно указанного автора песни

Украинский певец Юрий Нечистяк, известный как Юрко Юрченко заявил, что в праздничном попурри ко Дню Независимости неправильно указали автора его песни "Я йду".

Офис президента Украины 27 августа опубликовал полное видео праздничного номера, в котором указаны названия фрагментов использованных песен и их создателей. Как написал Юрченко на своей странице в Facebook, автором его хита был указан фронтмен группы "Аквавита" Игорь Балан.

В песне Юрка Юрченко неправильно указали автора Facebook Офис президента Украины

"Они там вообще невменяемы!? Три дня искали в картотеках и метриках авторов песен. Оказывается, задним числом можно исправлять и это не будет нарушением законодательства. Эврика!!! И на тебе – автор "Я йду" по их версии – Игорь Балан. А я значит написал "А теперь все иначе". Ну специально же такое делают", – возмутился артист.

Также Юрченко отметил, что имя авторов песен появились в видео уже после выхода попурри в эфир. Во время трансляции выступления было указано только название композиции и год выпуска.

Юрий Юрченко заявил, что в его песни неправильно указали автора Facebook Yurko-Yurcash Yurchenko

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