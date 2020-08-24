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Попурри из украинских хитов на День Независимости угодило в скандал: смотреть видео онлайн

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
2,8 т.
Украинские звезды исполнили попурри из известных хитов на День Независимости

Украинские звезды исполнили попурри из известных хитов на День Независимости. Коллаж

24 августа, в День Независимости украинские звезды исполнили попурри из знаменитых треков независимой Украины.

18 топовых артистов исполнили отрывки 42 песен, которые обрели популярность в независимой Украине. OBOZREVATEL предлагает посмотреть видео выступления артистов онлайн (ролик смотрите в конце новости).

Примечательно, что вокруг шоу Made in Ukraine в сети развернулся скандал. Так, представители групп "Бумбокс" и "Океан Ельзи" заявили, что коллективы не давали разрешения на использование их песен.

Украинские звезды спели известные хиты на День Независимости

Украинские звезды спели известные хиты на День Независимости Скриншот видео

По их словам, организаторы даже не обращались к ним за разрешением и тем самым нарушили авторские права. Во время шоу Верка Сердючка вместе с хором исполнила песню "Там де нас нема" "Океана Ельзи", а группа "Время и Стекло" спела трек коллектива "Бумбокс".

Напомним, автором музыки для яркого шоу стал популярный артист MONATIK. В центре украинской столицы выступили: MONATIK, Тина Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Потап, Время и Стекло, Джамала, Руслана, Сергей Бабкин, The HARDKISS, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Нина Матвиенко, Александр Пономарев, Верка Сердючка, группа "Антитела", Павел Зибров и другие. Также в шоу были задействованы хор и оркестр.

Смотрите видео попурри на День Независимости онлайн:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) исполнил Гимн Украины в центре Киева на День Независимости. Артист выступил вместе с симфоническим оркестром на Софийской площади и вызвал ажиотаж в сети.

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