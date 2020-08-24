Попурри из украинских хитов на День Независимости угодило в скандал: смотреть видео онлайн

Украинские звезды исполнили попурри из известных хитов на День Независимости. Коллаж

24 августа, в День Независимости украинские звезды исполнили попурри из знаменитых треков независимой Украины.

18 топовых артистов исполнили отрывки 42 песен, которые обрели популярность в независимой Украине. OBOZREVATEL предлагает посмотреть видео выступления артистов онлайн (ролик смотрите в конце новости).

Примечательно, что вокруг шоу Made in Ukraine в сети развернулся скандал. Так, представители групп "Бумбокс" и "Океан Ельзи" заявили, что коллективы не давали разрешения на использование их песен.

Украинские звезды спели известные хиты на День Независимости Скриншот видео

По их словам, организаторы даже не обращались к ним за разрешением и тем самым нарушили авторские права. Во время шоу Верка Сердючка вместе с хором исполнила песню "Там де нас нема" "Океана Ельзи", а группа "Время и Стекло" спела трек коллектива "Бумбокс".

Напомним, автором музыки для яркого шоу стал популярный артист MONATIK. В центре украинской столицы выступили: MONATIK, Тина Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Потап, Время и Стекло, Джамала, Руслана, Сергей Бабкин, The HARDKISS, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Нина Матвиенко, Александр Пономарев, Верка Сердючка, группа "Антитела", Павел Зибров и другие. Также в шоу были задействованы хор и оркестр.

Смотрите видео попурри на День Независимости онлайн:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) исполнил Гимн Украины в центре Киева на День Независимости. Артист выступил вместе с симфоническим оркестром на Софийской площади и вызвал ажиотаж в сети.

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