Популярный в РФ актер бросил сына: подробности

Российский актер Никита Панфилов не участвует в воспитании 6-летного сына Добрины от второго брака.

Об этом рассказала подруга бывшей супруги артиста Лады Поярковой — Анна, сообщает издание "СтарХит".

"Он вообще не участвует в воспитании Добрыни. И дело не только в деньгах. Как-то он хвалился, что при разделе имущества бывшей и сыну достался загородный коттедж, в котором те якобы живут. По факту там участок размером шесть соток и сарай-развалюха. А недавно еще и машину забрал, которую тоже типа отдавал после расставания. Втихую, пока Лады не было дома, приехал с эвакуатором, погрузил и увез", — рассказала Анна.

Никита Панфилов Фото: Global Look Press

Никита Панфилов с сыном Добрыней Фото: 24smi.org

Также отмечается, что ранее Панфилов заверял: мол, ребенок — это святое, готов видеться с ним в любое время и согласен с выплатами, которые, по его информации, составляют 180 тысяч рублей в месяц, на содержание наследника. Однако на деле ситуация выглядит иначе. Так, в июне Никиту не пустили на рейс, вылетавший из Москвы, за долг по алиментам: за несколько лет накопилась внушительная сумма.

Никита Панфилов с бывшей женой Ладой Фото: 24smi.org

Коттедж в Подмосковье, который Никита оставил бывшей супруге Фото: starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никита Панфилов заявил о том, что не будет посещать аннексированный Крым из-за съемок в телесериале "Пес", которые проходят в Украине.

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