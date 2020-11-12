Популярный телеведущий Танкович впервые показал свой загородный коттедж. Фото и видео

Знаменитый телеведущий популярных украинских программ и звезда "КВН" Дмитрий Танкович впервые показал свой загородный дом и познакомил поближе со своей супругой Ольгой.

Пара приобрела двухэтажный коттедж год назад. Об этом знаменитость рассказал в программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Танкович вместе с семьей уехал из Киева и теперь живет в Буче. Именно здесь он приобрел небольшой участок.

Как рассказал телеведущий, в период карантина он самостоятельно украшал свой газон: посадил деревья и кусты.

Также шоумен показал поближе свой дом. На первом этаже расположены гостиная с кухней, а на втором – спальни.

Кроме того, Дмитрий рассказал об отношениях с женой Ольгой и о первом впечатлении при знакомстве с ней.

"Мы сразу почувствовали симпатию друг к другу. Понятное дело, что выражение "любовь с первого взгляда" слегка преувеличено. Но, мне кажется, в данном случае так и есть", – отметил телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущий Дмитрий Танкович впервые вышел в свет с женой.