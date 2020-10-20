Популярный шоумен поделился содержимым сумки настоящего мужчины

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан рассказал о 5 вещах, которые он всегда носит с собой в сумке.

Подробностями артист поделился на личной странице в Instagram. По словам Педана, данные предметы часто его выручают в повседневной жизни, или же когда его незапланированно зовут на какие-то мероприятия или съемки.

Так, первое, что всегда находится в сумке шоумена – это планшет. Он использует его для рабочих моментов.

"Использую его как компьютер. Он занимает меньше места, чем тот же ноутбук. Есть возможность печатать и благодаря большому экрану легче проверять почту, просматривать рабочие материалы, видео и тд. Также читаю книги через планшет", – заявил Педан.

Также артист не выходит из дома без средства для волос. По словам Педана, он часто посещает тренировки в тренажерном зале, поэтому после них ему важно привести себя в порядок. Кроме того, шоумен всегда возит с собой кроссовки и туфли.

"Только не смейтесь! У меня много тренировок в неделю, а сразу после них может быть запланирована какая-то серьезная встреча. А когда выходишь из душа, то прическа, мягко говоря, не айс. Надо приводить себя в порядок. А у меня очень жесткие волосы, и если не воспользоваться каким-то средством, то они будут торчать в разные стороны... Также я обязательно вожу с собой кроссовки и туфли", – поделился шоумен.

В сумке Педана можно найти и обыкновенный блокнот. Как отмечает артист, он любит писать от руки, а не записывать важные вещи в заметки телефона. Также, по словам Александра, он носит с собой хозяйственную сумку-авоську для походов в супермаркет.

"Не могу назвать себя эко-активистом, но стараюсь действовать как можно более сознательно. В нашей жизни и так много пластика. Поэтому если есть возможность хотя бы не увеличивать количество пакетов, то почему ею не воспользоваться? Авоськи – это стильно. К тому же, туда много чего влезает", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Педан спародировал знаменитые голые фотографии Оли Поляковой, которые произвели фурор в сети. После этого он решил продолжить рубрику и ошеломил пародией на Дженнифер Лопес.