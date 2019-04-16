Популярный российский актер женится на украинке

Звезда сериала "Останній москаль", актер Игорь Скрипко женится на украинке. Пара вместе уже три года. Девушка, которую зовут Кристина, работает директором одной украинской кинокомпании и в Москве.

Пара познакомилась в социальных сетях. Об этом артист сообщил в интервью изданию "Viva".

viva.ua

"Мы познакомились в Интернете. Кристина написала мне после премьеры сериала "Последний Москаль", это была очень смешная история. Она написала, что я очень понравился ее маме и ей бы очень хотелось приехать ко мне на спектакль в Москву. Я ей сказал дату спектакля и пригласил приехать. Она прилетела, а спектакль в этот день отменили из-за болезни другого артиста. И что было делать? Мы пошли гулять и прекрасно провели вечер. А утром списались и пошли вместе завтракать. Потом мы встретились уже в Киеве, когда снимали второй сезон "Москаля", - поделился актер.

viva.ua

Актер отметил, что это не была любовь с первого взгляда.

"Это была не любовь с первого взгляда, а долгая притирка, которая переросла в очень серьезную близость. В нашей истории мы можем расписаться в любой день", - отметил Скрипко.

viva.ua

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