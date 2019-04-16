МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Популярный российский актер женится на украинке

5.8тЧитать материал на украинском

Звезда сериала "Останній москаль", актер Игорь Скрипко женится на украинке. Пара вместе уже три года. Девушка, которую зовут Кристина, работает директором одной украинской кинокомпании и в Москве.

Пара познакомилась в социальных сетях. Об этом артист сообщил в интервью изданию "Viva".

Популярный российский актер женится на украинке

viva.ua

Новости
После трех разводов: избивавший жен российский актер засветился с новой пассией

"Мы познакомились в Интернете. Кристина написала мне после премьеры сериала "Последний Москаль", это была очень смешная история. Она написала, что я очень понравился ее маме и ей бы очень хотелось приехать ко мне на спектакль в Москву. Я ей сказал дату спектакля и пригласил приехать. Она прилетела, а спектакль в этот день отменили из-за болезни другого артиста. И что было делать? Мы пошли гулять и прекрасно провели вечер. А утром списались и пошли вместе завтракать. Потом мы встретились уже в Киеве, когда снимали второй сезон "Москаля", - поделился актер.

Популярный российский актер женится на украинке

viva.ua

Актер отметил, что это не была любовь с первого взгляда.

"Это была не любовь с первого взгляда, а долгая притирка, которая переросла в очень серьезную близость. В нашей истории мы можем расписаться в любой день", - отметил Скрипко.

Популярный российский актер женится на украинке

viva.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальный российский актер Марат Башаров, который ранее избил бывшую супругу Елизавету Шевыркову, спустя несколько недель после развода с ней засветился с новой пассией. 44-летнего Башарова поймали на камеру в объятиях незнакомки. О женщине, которая обменивалась нежностями с актером, пока ничего неизвестно.

Узнай первым в нашем Instagram, когда появится ребенок у Меган Маркл и принца Гарри!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
4
Смешно
4
Интересно
0
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
В чем цимес? Хохол женится на хохлушке. Вполне патриотично:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения