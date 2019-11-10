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10 ноября • обновлено в 10:36
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Популярный рэпер планирует стать президентом США

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Популярный рэпер Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США в 2024 году.

Выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, рэпер начал говорить, что будет баллотироваться. Публика встретила его слова смехом. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Популярный рэпер планирует стать президентом США

peopletalk.ru

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"Мартина Лютера Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей", — сказал Уэст.

В 2018 году Уэст заявил, что предвыборный лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой" оскорбителен для афроамериканцев.

"Разве нам в Америке было хорошо раньше? Я сделал новую кепку, на которой написано "Сделаем Америку великой", и Трамп надел ее, так что он подстраивается и слушает", — отметил Уэст.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом "Лигалайз", выпустил клип на социально-политическую композицию "Застой 2.0".

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Персона
Канье Уэст
Место
США
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Браво, хлопчику! Тримайся! Я вже бачу, шо ти не москаль)))
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