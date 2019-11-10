Популярный рэпер планирует стать президентом США

Популярный рэпер Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США в 2024 году.

Выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, рэпер начал говорить, что будет баллотироваться. Публика встретила его слова смехом. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

peopletalk.ru

"Мартина Лютера Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей", — сказал Уэст.

В 2018 году Уэст заявил, что предвыборный лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой" оскорбителен для афроамериканцев.

"Разве нам в Америке было хорошо раньше? Я сделал новую кепку, на которой написано "Сделаем Америку великой", и Трамп надел ее, так что он подстраивается и слушает", — отметил Уэст.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом "Лигалайз", выпустил клип на социально-политическую композицию "Застой 2.0".

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