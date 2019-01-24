Популярный голливудский актер назвал Трампа ''клоуном''

Голливудский актер Кристиан Бэйл жестко раскритиковал президента США Дональда Трампа и назвал его "клоуном" с огромным эго.

Соответствующее интервью он дал газете Belfast Telegraph, сравнив американского лидера с экс-вице-президентом США Диком Чейни, передает Mirror.

"Клоуны могут нанести много ущерба, но будем надеяться, что в течение следующих двух лет этого не произойдет", — сказал Бэйл.

Дональд Трамп Instagram @realdonaldtrump

Уточняется, что он недавно снялся в роли Чейни в фильме "Власть" Адама Маккея. Трамп, по мнению Бэйла, гораздо хуже разбирается в принципах работы правительства, хоть и менее опасен.

"Трамп напыщенный, громкий. Чейни был тихим, скрытным и гораздо более способным, гораздо более выдающимся", — добавил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году ушел в отставку экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он называл Трампа moron, что означает "ид*от" или "кретин".

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