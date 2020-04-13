Популярные звезды 90-х оказались в шаге от банкротства из-за коронавируса

Российские звезды 90-х Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин из-за пандемии коронавируса осталась без средств к существованию.

Лидер группы "Дюна" и его супруга сидят без работы, пишет "Комсомольская правда".

"Заработки исчезли. У нас с Натальей осталась 31 тысяча рублей, все! У меня хобби, которое жрет деньги. Мой дом-теплоход все сожрал", - заявил певец.

Рыбин также признался, что 15 лет назад вложил деньги в строительство спортивного комплекса.

"Но потом нам сказали, что спортивный центр никому не нужен", - признался артист.

Кроме того, шесть лет назад врачи заявили, что у супругов них рак кожи. Сначала заболела певица, а через полтора года ее муж.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Мадонна призналась, что из-за коронавируса за сутки умерли три ее близких человека.

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