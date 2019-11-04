Maruv назвали лучшей российской исполнительницей: подробности скандала

Украинская певица MARUV получила награду в номинации "Лучшая российская исполнительница".

Специально за статуэткой артистка приехала в Севилью, где состоялась ежегодная церемония вручения премии Европейские музыкальные награды MTV EMA. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

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Вместе с MARUV боролись за звание лучшего российского исполнителя также такие артисты: Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

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