Популярную российскую актрису заподозрили в романе со Слепаковым

Популярная российская актриса Светлана Ходченкова и юморист Семен Слепаков появились на премии GQ вместе, тем самым подогрев слухи о своем романе.

Несмотря на то, что артисты приехали на премию отдельно, они все время держались рядом и совместно позировали для фотографов, пишет "Телепрограмма".

В СМИ сообщают, что отношения между Слепаковым и Ходченковой могли завязаться на съемках сериала "Домашний арест", сценаристом и продюсером которого был Семен, а Светлана играла одну из ролей.

Некоторые предполагают, что романа между артистами нет, а их совместное появление на премии - PR-акция для раскрутки сериала.

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