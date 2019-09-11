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11 сентября • обновлено в 22:23
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Популярную российскую актрису заподозрили в романе со Слепаковым

12.8т Читать материал на украинском

Популярная российская актриса Светлана Ходченкова и юморист Семен Слепаков появились на премии GQ вместе, тем самым подогрев слухи о своем романе.

Несмотря на то, что артисты приехали на премию отдельно, они все время держались рядом и совместно позировали для фотографов, пишет "Телепрограмма".

Популярную российскую актрису заподозрили в романе со Слепаковым
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В СМИ сообщают, что отношения между Слепаковым и Ходченковой могли завязаться на съемках сериала "Домашний арест", сценаристом и продюсером которого был Семен, а Светлана играла одну из ролей.

Популярную российскую актрису заподозрили в романе со Слепаковым
Популярную российскую актрису заподозрили в романе со Слепаковым

Некоторые предполагают, что романа между артистами нет, а их совместное появление на премии - PR-акция для раскрутки сериала.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная российская звезда, ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасия Ивлеева вышла замуж за российского рэпера Элджея, с которым она встречается с июня 2018 года.

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Персоны
Светлана Ходченкова Семен Слепаков
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Валевич Борис
Валевич Борис
рейтинги падают, тела стареют, рожи натянутые - вот и подключают скотское московитое ТВ чтобы вату развлечь и о себе напомнить
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