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12 января • обновлено в 17:21
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Популярную актрису из РФ сбило авто в Москве: она получила травмы

4.7т
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Российскую актрису театра и кино Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы. 53-летняя артистка получила травмы руки и ноги.

Инцидент произошел в День рождения Литвиновой, пишет Telegram-канал Mash.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

kulturologia.ru

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"В этот момент у ресторана Макдональдс на нее наехала машина — прямо в день ее рождения. Предварительно, за рулем авто сидела девушка", - говорится в сообщении.

У актрисы повреждены рука и нога. Врачи оказали ей экстренную помощь.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

hellomagazine.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная российская актриса Елена Яковлева рассказала о том, как пострадала на одном из одесских пляжей.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Рената Литвинова
Место
Россия Москва
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