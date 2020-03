Популярный британский певец снял клип в Киеве. Видео

Британский певец Tom Misch снял клип на свой новый сингл What Kinda Music в Киеве. Съемки прошли на станции метро "Выдубичи".

Ролик опубликован на официальном Youtube-канале музыканта (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Tom Misch nube-music.com

Ролик он записал совместно с музыкантом Yussef Dayes. Режиссер клипа — Дуглас Бернард.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Для работы использовали 16-миллиметровую пленку.

Как писал OBOZREVATEL, французская актриса и певица Ванесса Паради, бывшая жена голливудского актера Джонни Деппа, презентовала клип на песню "Kiev", который сняла в Киеве.

Отметим, что ранее участники американской группы Twenty One Pilots сняли в Киеве клип на композицию "Nico And The Niners".

