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8 марта • обновлено в 11:24
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Популярный британский певец снял клип в Киеве. Видео

1.1т
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Британский певец Tom Misch снял клип на свой новый сингл What Kinda Music в Киеве. Съемки прошли на станции метро "Выдубичи".

Ролик опубликован на официальном Youtube-канале музыканта (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Tom Misch

Tom Misch

nube-music.com

Ролик он записал совместно с музыкантом Yussef Dayes. Режиссер клипа — Дуглас Бернард.

Популярный британский певец снял клип в Киеве. Видео

Скриншот из видео

Популярный британский певец снял клип в Киеве. Видео

Скриншот из видео

Популярный британский певец снял клип в Киеве. Видео

Скриншот из видео

Для работы использовали 16-миллиметровую пленку.

Как писал OBOZREVATEL, французская актриса и певица Ванесса Паради, бывшая жена голливудского актера Джонни Деппа, презентовала клип на песню "Kiev", который сняла в Киеве.

Отметим, что ранее участники американской группы Twenty One Pilots сняли в Киеве клип на композицию "Nico And The Niners".

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Автор
Мария Дидык
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