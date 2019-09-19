Популярная в РФ певица засветила пышную грудь: фото

33-летняя российская певица Кети Топурия сверкнула пышной грудью в наряде с глубоким декольте.

Снимки певица разместила на своей странице в Instagram. Поклонники артистки оставили ей десятки комплиментов и отметили, что она прекрасно выглядит.

Кети Топурия

Топурия выбрала обтягивающее платье в пол с разрезом до бедра. Главное внимание поклонников привлекла верхняя его часть. Бра состоит из двух цветов — золотого и бирюзового.

"Какая красотка", "Прекрасна! Королева красоты", "Шикарная", "Глазки красивые", "Бомбическая", "Какая красивая", "У вас всегда просто удивительные наряды! А на вашей безупречной фигуре они просто волшебны!", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, солистка культовой украинской группы "ВИА Гра" Эрика Герцег снялась полностью обнаженной для мужского глянца Maxim. Артистка заявила, что сейчас выглядит совсем по-другому, чем три с половиной года назад, когда у нее была первая фотосессия для этого журнала.

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