Популярная в РФ певица взбудоражила сеть фото в белье

33-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro порадовала поклонников новым откровенным снимком. На нем она позировала в черном белье, а ее ноги украшали цепочки.
Фото Серябкина разместила на своей странице в Instagram. Пользователи сети отметили, что артистка прекрасно выглядит.
Поклонники артистки восхитились снимком и оставили десятки комментариев.
Отметим, что Серябкина часто показывает поклонникам откровенные фото.
Лапуси, вчера оччч долго читала ваши комменты и поняла, что нет одного, чаще всего повторяющегося названия трека. И я, как и вы, не могу и не хочу выбирать одну песню 🎼 Поэтому буду постепенно рассказывать вам истории создания треков. Погнали )))) Вообще, на альбоме "Косатка в небе" должно было быть 13 песен. Работа над ним проходила в режиме нонстоп... Каждый день мы штормили, создавали что-то новое, редачили готовый материал, дополняли и дописывали треки. И все это проходило супер активно, мы максимально выкладывались и постоянно висли на студии. Мне кажется, что мы так привыкли к такому режиму, что даже после сдачи альбома в ПМИ не смогли остановиться ))) Все было ок, документы готовы, треки сданы. Оставалось ждать релиза 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Но на следующий день после утверждения альбома, Макс прислал мне бит с мелодией… Когда я услышала эту музыку, я словила нереальное вдохновение 💫💫💫 Она окутала меня всю, целиком и полностью. Я слушала музыку и видела образы. Мне оставалось только трансформировать их в текст. В такие моменты надо бросать все и полностью подчиняться своим чувствам, ощущениям. И я побежала, схватила тетрадку и начала записывать в неё текст, который вы слышите, без единой правки 📝 Это был трек ПОЛУГОЛЫЕ. Я поняла, что этот трек сто проц должен быть на альбоме. Поэтому сразу позвонила Максу и напела ему слова. Он сказал, что это идеально. И я полетела на студию к Даниле записывать песню. Параллельно мы договорились с ПМИ, и нам разрешили добавить в альбом бонусный трек. У нас жестко горел дедлайн, но мы успели за день записать и свести его. В итоге ПОЛУГОЛЫЕ залетел в альбом в последнюю минуту. Я так счастлива, что у нас все получилось 💖 Ведь у каждого трека на альбоме свое уникальное настроение. И песня ПОЛУГОЛЫЕ сделала его абсолютно идеальным по настроению и состоянию 💯💯💯 Мне кажется, что именно с ней альбом стал цельным, стал таким, каким я его видела и чувствовала... Это очень круто, что все случилось именно так ✨ #molly #косаткавнебе
Наверное, это первый мой клип, под которым я не читаю комменты, зная, что каждый увидит тут то, что хочет видеть. Я полностью, на 100 доверяю вам и уверена, что вы не скажете лишнего и не найдёте скрытый смысл там, где его и не могло быть... Для меня это видео прежде всего об основном, что заставляет меня жить и писать. Любовь. Дружба. Я ничего не делаю просто так и даже эти кадры - неслучайный набор красивых локаций... Не хочу разбирать подробно метафоры - просто посмотрите клип несколько раз и дойдёте сами. Вся суть для меня в том, что любовь - та же стихия. То, как я маневрирую из жары в холод. От воды к снегу. Также меняются и чувства. Для меня любовь не может быть статичной, всегда должно штормить. И я верю в двойственность. Мне интересно, какой кадр вам понра больше всего? Какой момент любимый? Чек ссылку в закрепах у меня. Пишите тут все, что думаете... тут буду читать. #molly #потомучтолюбовь #❤️
Как ранее писал OBOZREVATEL, Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.
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