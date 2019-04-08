Популярная в РФ певица взбудоражила сеть фото в белье

33-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro порадовала поклонников новым откровенным снимком. На нем она позировала в черном белье, а ее ноги украшали цепочки.

Фото Серябкина разместила на своей странице в Instagram. Пользователи сети отметили, что артистка прекрасно выглядит.

Поклонники артистки восхитились снимком и оставили десятки комментариев.

Отметим, что Серябкина часто показывает поклонникам откровенные фото.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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