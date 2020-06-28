Популярная в РФ певица попала в жуткое ДТП: девушка впала в кому

Известная киргизская певица Асель Кадырбекова, которая пользуется популярностью в России, Казахстане и других странах, попала в реанимацию после жуткого ДТП в Бишкеке (Кыргызстан).

29-летняя девушка получила многочисленные переломы, сложную черепно-мозговую травму и в настоящее время пребывает в состоянии комы. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Ее автомобиль Toyota Camry столкнулся с машиной охранного агентства, в результате чего пострадали три человека.

По словам руководителя Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, состояние Кадырбековой оценивается как тяжелое, у нее поврежден головной мозг, сломаны ключица и шейные позвонки.

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Медики надеются провести Кадырбековой операцию, когда она выйдет из комы.

Отметим, Асель Кадырбекова является супругой известного киргизского певца Нурлана Насипа. Она пользуется популярностью среди слушателей в РФ, Казахстане и других странах. Она также активно развивает свой блог в соцсетях, за ее страницей в Instagram следят более 2 млн подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин. В результате аварии погиб человек. До 9 августа Ефремов находится под домашним арестом, после чего ему изберут меру пресечения.