Популярная в РФ певица показала грудь в откровенном наряде

25-летняя российская певица, бывшая участница группы "Серебро" Катя Кищук, показала поклонникам откровенное фото.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в джинсах и водолазке из прозрачного кружева, из под которой просвечивалась ее грудь.

"Чувствую себя так хорошо", — подписала фотографию Катя.

Катя Кищук Фото: instagram

Катя Кищук Фото: instagram

Катя Кищук Фото: instagram

"Я тобой восхищаюсь", "Нереальная", "Пушка", — прокомментировали люди.

Отметим: недавно стало известно, что звезда вышла замуж за популярного эстонского рэпера Томми Кэша. Правда, новый статус ей не мешает делиться откровенными снимками. Свадебная фотосессия у пары состоялась в Париже.

Томми Кэш и Катя Кищук Фото: instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая участница группы "Серебро" Катя Кищук уже показывала поклонникам откровенное фото. Тогда фолловеры певицы отметили, что она выглядит очень хорошо, а некоторые припомнили недавнюю запись девушки в социальной сети Twitter. Там она написала что, "уходит в порно".

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