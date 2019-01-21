Популярная в РФ актриса обвенчалась с 81-летним режиссером: фото пары

45-летняя актриса Юлия Высоцкая обвенчалась со своим супругом 81-летним режиссером Андреем Кончаловским в псковском Троицком соборе.
На церемонию были приглашены лишь самые близкие семьи, в том числе брат Кончаловского — режиссер Никита Михалков, сообщает "Super.ru".
Cosmopolitan
Обряд совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который является духовником Владимира Путина. Андрей и Юлия поженились в 1998 году, в браке родилось двое детей: дочь Мария и сын Петр. Скрепить союз перед Богом пара решилась лишь спустя 21 год после свадьбы.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский скрепили свой брак таинством венчания 45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский обвенчались в Троицком соборе Пскова после 20 лет брака. Обряд совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который является духовником Владимира Путина. На венчании собрался узкий круг близких и друзей пары. в том числе и брат Кончаловского — режиссер Никита Михалков. Высоцкая и Кончаловский поженились в 1998 году, у супругов двое детей - дочь Мария и сын Петр
Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга — ведущая программы "Едим дома" на НТВ — Юлия Высоцкая обвенчались после 20 лет брака. На церемонию в Троицкий собор Пскова был приглашен узкий круг родственников и друзей. 45-летняя актриса была в белоснежном длинном платье с закрытыми плечами и длинными рукавами. 81-летний "жених" венчался в строгом черном костюме и белоснежной рубашке. #венчание #церковь #религия #брак #семья #кончаловский #высоцкая #псков #храм #НТВ
Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь российского режиссера Андрея Кончаловского и телеведущей Юлии Высоцкой Мария, которая несколько лет провела в коме после страшной автокатастрофы во Франции, привезли в Россию.
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