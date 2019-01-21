Популярная в РФ актриса обвенчалась с 81-летним режиссером: фото пары

45-летняя актриса Юлия Высоцкая обвенчалась со своим супругом 81-летним режиссером Андреем Кончаловским в псковском Троицком соборе.

На церемонию были приглашены лишь самые близкие семьи, в том числе брат Кончаловского — режиссер Никита Михалков, сообщает "Super.ru".

Cosmopolitan

Обряд совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который является духовником Владимира Путина. Андрей и Юлия поженились в 1998 году, в браке родилось двое детей: дочь Мария и сын Петр. Скрепить союз перед Богом пара решилась лишь спустя 21 год после свадьбы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь российского режиссера Андрея Кончаловского и телеведущей Юлии Высоцкой Мария, которая несколько лет провела в коме после страшной автокатастрофы во Франции, привезли в Россию.

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