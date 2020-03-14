Популярная украинская ведущая "застряла" в США из-за коронавируса

Украинская ведущая, звезда шоу "Орел и решка" Жанна Бадоева не может вернуться из США к себе домой в Италию.

Бадоева отправилась в Сан-Франциско и Майами снимать очередную серию "Жизни других". Об этом сообщает "Газета.Ru".

Жанна Бадоева instagram.com/zhanna_badoeva

Съемки шоу пришлось прекратить после того, как президент США Дональд Трамп объявил о 30-дневном запрете въезда из Европы из-за коронавируса. На фоне такого решения авиакомпании начали отменять трансатлантические полеты.

"Я пока адекватна и спокойна! Всем терпения и здоровья! Мое украшение поднимает настроение", - написала телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 года Бадоева призналась, что сменила украинское гражданство на итальянское.

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