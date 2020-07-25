Популярная украинская телеведущая вышла замуж за вице-премьера Резникова. Фото

Ведущая программы "Ранок у Великому місті" на канале ICTV Юлия Зорий вышла замуж. Ее избранником стал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Для регистрации своего брака пара выбрала ЦНАП в пункте пропуска "Каланчак", что находится на административной границе Крыма с Херсонской областью. На росписи присутствовали только свидетели, сестра Юлии, брат Алексея и двое звездных гостей. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала пресс-служба ICTV.

"Когда Юля предложила расписаться именно на КПВВ я удивился и обрадовался одновременно, ведь для меня это удивительно близка и важная тема. Моя цель – выйти на международно определенные границы Украины через безопасную реинтеграцию, через услуги для людей. Наши граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, должны увидеть, что и о них заботятся, что государство пытается охватить и их потребности. Для любого украинца, проживающего на ТОТ, Украина начинается с момента пересечения КПВВ в сторону подконтрольной правительству территории. И сейчас в таких пунктах предоставляются все виды услуг от государства. Поэтому мы именно там провели важное для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же, потому что это удобно, быстро, доступно и главное – безопасно", – рассказал Алексей Резников.

Юлия Зорий и Алексей Резников поженились (фото – пресс-служба ICTV)

Предложение руки и сердца Алексей сделал Юлии еще осенью и уже тогда пара начала выбирать даты для росписи и свадьбы. Церемония должна была состояться еще в июне, но из-за пандемии и карантина ее перенесли на июль. Само празднование отложили на неопределенное время.

Юлия Зорий (фото – пресс-служба ICTV)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay (София Хлябич) вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова. Церемония бракосочетания пары состоялась 7 июня.