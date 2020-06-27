Популярная украинская телеведущая вышла замуж за французского режиссера

Украинская ведущая программы "Факты" на телеканале ICTV Инна Шевченко 27 июня вышла замуж. Так, ее избранником стал французский режиссер Лоран.

Свадебная церемония пары состоялась в живописном уголке Франции – Провансе. На празднике присутствовали только свидетели и ближайшие члены семьи жениха. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала пресс-служба ICTV.

По словам инсайдеров, пара должна была пожениться еще 6 июня, однако из-за пандемии коронавируса им пришлось разлучиться на 3 месяца. О том, что появилась возможность улететь во Францию, Инна узнала за 4 дня до рейса. Все благодаря помощи сестры Лорана и Французского посольства в Украине.

Инна Шевченко вышла замуж (источник – пресс-служба ICTV)

"Я сейчас здесь с Лораном невероятно счастлива! За все это время, когда мы были не вместе я еще больше поняла насколько сильно я его люблю! Мне больше ничего не надо –только он рядом. Единственное, что мои родители не смогли приехать из-за пандемии. Но мы нашли выход – транслировали церемонию им вживую", – рассказала Инна.

Украинская телеведущая и французский режиссер познакомились в 2016 году. Их общение завязалось в мессенджере, а история любви началась во французском городе Руссийон. Предложение руки и сердца избранник Шевченко сделал на ее день рождения почти два года назад в Венеции.

Инна Шевченко и ее избранник Лоран (источник – Instagram-аккаунт Инны Шевченко)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay (София Хлябич) вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова. Церемония бракосочетания пары состоялась 7 июня.