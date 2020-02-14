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14 февраля • обновлено в 09:06
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Популярная украинская певица сверкнула голыми ягодицами на камеру: горячее видео

2.5т
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Популярная украинская певица Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, показала шикарную фигуру в соблазнительном купальнике.

Так, соответствующее видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

MamaRika

MamaRika

Instagram @mamarika_official

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На ролике, который звезда сняла для популярной соцсети TikTok, певица позирует в бассейне во время отдыха в Тайланде. В кадре артистка снята со спины, засветив голые ягодицы.

Поклонники, увидев соблазнительное видео, пришли в восторг:

"Ты шикарна", "Красотка", "Шикарно, горячо", "Как Середе с такой красотой повезло", "Вау, как красиво".

Популярная украинская певица сверкнула голыми ягодицами на камеру: горячее видео
Популярная украинская певица сверкнула голыми ягодицами на камеру: горячее видео
Популярная украинская певица сверкнула голыми ягодицами на камеру: горячее видео
Популярная украинская певица сверкнула голыми ягодицами на камеру: горячее видео
Популярная украинская певица сверкнула голыми ягодицами на камеру: горячее видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что MamaRika показала фигуру в откровенном наряде. Певица позировала в прозрачном боди, которое подчеркнуло ее стройные формы.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
первый раз вообще слышу эту фамилию
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