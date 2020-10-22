Популярная украинская блогерша рассказала подробности "похищения" дочки под Киевом

Украинский блогерша Алена Лоран подтвердила, что ее малолетнюю дочь Габриелу планировали похитить. Однако преступников поймали во время передачи выкупа за ребенка – 200 тысяч долларов.

Телеведущая на своей странице в Instagram рассказала, что похитителем оказался сосед, с которым никогда не возникало конфликтов. Похищение он планировал еще с 4 августа и постоянно следил за семьей (фото смотрите ниже).

"Нас предупредили правоохранительные органы. Мы были готовы. Габи ничего не знает и ни морально, ни физически не пострадала. Злоумышленники уже закрыты. Срок приговора – от 8 до 15 лет тюремного заключения. Если бы не правоохранители и не инсценировка похищения – все могло быть грустно", – поделилась Лоран.

Блогерша также призналась, что ее дочь была в безопасности, когда она разговаривала с похитителем о выкупе.

Напомним, правоохранители установили, что похитители тщательно готовились к совершению преступления. В частности, они арендовали дом, в котором планировали удерживать ребенка. Членов группировки задержали в селе Белогородка Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Тернополя 1 июля пытались похитить ребенка. Схватить маленькую девочку попытались прямо на глазах у матери.