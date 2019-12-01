Популярная российская певица уменьшила грудь: фото

Российская певица Анна Семенович призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия и ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди.

Об этом она рассказала на передаче "Секрет на миллион".

instagram.com/ann_semenovich

"Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма", — пояснила она.

Артистка сделала операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера. По ее словам, сейчас у нее шестой размер, и грудь может снова увеличиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".

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