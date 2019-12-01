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1 декабря • обновлено в 22:13
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Популярная российская певица уменьшила грудь: фото

15.3т
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Российская певица Анна Семенович призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия и ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди.

Об этом она рассказала на передаче "Секрет на миллион".

Популярная российская певица уменьшила грудь: фото

instagram.com/ann_semenovich

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"Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма", — пояснила она.

Артистка сделала операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера. По ее словам, сейчас у нее шестой размер, и грудь может снова увеличиться.

Я человек - контролёр, я очень собранная и четкая ( видимо это последствия спортивного детства) , конечно в этих качествах есть большие плюсы ! Мне сложно понять не собранных людей, которые все забывают , ничего не успевают и всегда выглядят расслабленными . Но иногда я завидую спокойным людям,они не перегреваются и все время счастливы. Лично мне очень сложно расслабиться и отпустить себя , а иногда так важно довериться жизни и просто плыть по течению, впуская в свою реальность чудеса 🍀 Дорогие, а вы всегда на контроле или чаще на релаксе? #контроль #мысливслух #анясеменович #певица #ведущая #сексибомбочка #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Сегодня утром мне хочется лениться и прижимать к груди пушистое чудо , но меня ждут великие дела, и через не хочу пора кружиться в ритме понедельника 🤩 ................... Макияж и причёска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @morgun.pro Стилист @pavlikova_official Собаки @xaskibest Локация @singercafe Продюссер съёмки @avrorashreder #анясеменович #певица #ведущая #красиваядевушка #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Дорогие мои, как вы снимаете стресс? Мне очень важно после сложных съёмок или новых проектов побаловать себя вкусняшками 🥂🍔🍕Съесть немного запрещенки 🤦‍♀️ а лучше много 😂 Вчера я слопала бургер и пиццу одновременно , сегодня я проснулась такая сытая, что решила разгрузиться и посидеть денёк на соках. Таким образом я опять войду в обычный режим питания, в основном это : рыба, овощи, крупы и фрукты , только в первой половине дня, ничего интересного 😂 Чем вы объедаетесь в выходной день?👇🏼................ Макияж и причёска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @morgun.pro Стилист @pavlikova_official @Aleksandra_fedo Собаки @xaskibest Локация @singercafe Продюссер съёмки @avrorashreder #анясеменович #певица #актриса #ведущая #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анна Семенович
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дура сисястая.
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