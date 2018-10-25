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СпортLady

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Популярная российская певица оголила грудь на сцене: видео

4.1тЧитать материал на украинском

Российская певица, бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина оголила на сцене свою грудь. Прямо во время выступления девушка приспустила шлейку короткого топа так, что зрители смогли увидеть интимную часть ее тела.

Пользователи сети возмутились такому поведению певицы. Видео разместили в Instagram на странице "Еllotv".

Популярная российская певица оголила грудь на сцене: видео
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В комментариях к видео пользователи сети предположили, что таким образом Серябкина хотела привлечь к себе внимание.

Популярная российская певица оголила грудь на сцене: видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная украинская певица, бывшая участница проекта "Танці з зірками" Слава Каминская показала поклонникам свое голое тело, разместив горячее фото в социальной сети.

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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну и...где оголила? И вооще кто это такая??? Обозреватель..не о чем писать???Пиши лучше почаще о нищих украинских пенсионерах Смелее
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