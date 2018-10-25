Популярная российская певица оголила грудь на сцене: видео

Российская певица, бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина оголила на сцене свою грудь. Прямо во время выступления девушка приспустила шлейку короткого топа так, что зрители смогли увидеть интимную часть ее тела.

Пользователи сети возмутились такому поведению певицы. Видео разместили в Instagram на странице "Еllotv".

В комментариях к видео пользователи сети предположили, что таким образом Серябкина хотела привлечь к себе внимание.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная украинская певица, бывшая участница проекта "Танці з зірками" Слава Каминская показала поклонникам свое голое тело, разместив горячее фото в социальной сети.