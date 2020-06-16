Популярная рэперша Аlyona Аlyona откровенно рассказала, сколько весит

Украинская хип-хоп-исполнительница Аlyona Аlyona (Алена Савраненко) откровенно назвала свой вес и заявила, что бросает себе вызов и будет худеть.

Так, на личной странице в Instagram певица показала ролик, на котором становится на весы – они показали 127, 4 кг (ролик смотрите в конце новости).

Девушка отметила, что в течение года планирует сбросить 29 кг и добавила, что существенно худеть она не собирается, а будет бороться с весом просто "для авантюры".

Аlyona Аlyona показала, сколько весит Instagram Аlyona Аlyona

"Недавно мне исполнилось 29 лет. Я хочу бросить себе вызов и попытаться похудеть за год на 29 килограммов. Чтобы на следующий день рождения я весила чуть меньше, чем сегодня", – рассказала Аlyona Аlyona.

Алена также пообещала делиться с фанатами процессом своего похудения и рассказывать, что ест и что делает для того, чтобы постройнеть.

Instagram Аlyona Аlyona

"Почему хочу это сделать? Хочется какой-то авантюры в жизни, концерты исчезли, хочется бросать себе вызовы. И постоянно достигать каких-то вершин", – поделилась рэперша.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona вошла в рейтинг 10 самых перспективных рэп-исполнителей Европы по версии немецкого портала Highsnobiety.