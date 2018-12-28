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Популярная певица в РФ разводится: откровенные фото звезды

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33-летняя российская певица Татьяна Липницкая, которая известна под псевдонимом Бьянка, подала на развод с гитаристом Романом Безруковым. Брак продержался всего четыре месяца.

Свадьбу влюбленные сыграли в августе этого года. О разводе Бьянка рассказала в интервью изданию PeopleTalk. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть самые откровенные фото певицы.

Популярная певица в РФ разводится: откровенные фото звезды

cosmo.ru

Обсуждать причину развода в социальных сетях Липницкая отказалась, заявив лишь о том, что ни о чем не жалеет и благодарна супругу за проведенное вместе время.

#biби #позирую

Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb)

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу, который ранее публично изменил ей с молодой киевлянкой Яной Беляевой. Столичным нотариусам пришли письма от Лорак, которые подтверждают, что пара находится в процессе развода.

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