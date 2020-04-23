Популярная блогерша показала, как готовит еду абсолютно голой

28-летняя британская блогерша Памела Фрейзер показала, как готовит ужин без одежды во время изоляции из-за пандемии коронавируса.

Девушка проводит онлайн-занятия под названием "Голая кухня" каждую неделю, демонстрируя пользователям сети приготовление блюд полностью обнаженной. Об этом сообщает портал Daily Star.

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По словам девушки, такие уроки становятся все более популярными, потому что люди не стыдятся раздеваться дома.

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"Многим нравится, что им не нужно просыпаться утром и собираться: нет никакой необходимости выглядеть идеально на карантине", — рассказала она.

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