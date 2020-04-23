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23 апреля • обновлено в 21:44
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Популярная блогерша показала, как готовит еду абсолютно голой

2.7т
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28-летняя британская блогерша Памела Фрейзер показала, как готовит ужин без одежды во время изоляции из-за пандемии коронавируса.

Девушка проводит онлайн-занятия под названием "Голая кухня" каждую неделю, демонстрируя пользователям сети приготовление блюд полностью обнаженной. Об этом сообщает портал Daily Star.

Популярная блогерша показала, как готовит еду абсолютно голой

thesun.ie

По словам девушки, такие уроки становятся все более популярными, потому что люди не стыдятся раздеваться дома.

Популярная блогерша показала, как готовит еду абсолютно голой

thesun.ie

"Многим нравится, что им не нужно просыпаться утром и собираться: нет никакой необходимости выглядеть идеально на карантине", — рассказала она.
Популярная блогерша показала, как готовит еду абсолютно голой

thesun.ie

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Автор
Мария Дидык
Место
Великобритания
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