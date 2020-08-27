Популярная белорусская певица вместе с детьми покинула страну из-за протестов

Лидер группы NAKA, актриса Анастасия Шпаковская покинула вместе с детьми Беларусь из-за протестов, которые начались в стране 9 августа.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Также артистка написала заявление на увольнение из Национального драматического театра имени Максима Горького, в котором объяснила, что не может работать в госструктуре, когда "государство выдает преступные приказы против своего народа".

"Друзья, с болью в сердце вынуждена сообщить, что я с детьми покинула Беларусь. Безопасность моих детей – важнейшая задача для меня. Но я по-прежнему продолжаю делать все, что от меня зависит, для нашей победы и свободы. Мы вместе. Сил нам всем. Мира и любви", – написала Шпаковская.

Шпаковская уехала из страны, чтобы ее дети были в безопасности Facebook Анастасия Шпаковская

Следует отметить, что впоследствии певица удалила свою публикацию.

Анастасия Шпаковская родилась в 1979 году в Минске. Окончила Белорусскую академию искусств по специальности "Актер драматического театра и кино". С 2002 года работала в театре имени Горького. Также известна как лидер группы NAKA. Звезда воспитывает сына и дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Беларуси начались после результатов выборов президента 9 августа. Общественность и наблюдатели поставили под сомнение легитимность шестого срока Александра Лукашенко.

В свою очередь Евросоюз отказался признавать результаты выборов президента Беларуси, назвав их несвободными и несправедливыми.